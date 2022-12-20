Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что многим предприятиям приходится платить налог на труд.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Налог на добавленную стоимость не имеет такого влияния на предпринимателя, потому что он будто бы транзитный, то есть предприниматель что-то покупает с НДС и продает с НДС, а затем эту разницу платит в бюджет. То есть это такая небольшая нагрузка для обычного крупного предприятия», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, когда бизнес занимается, например, услугами, то налог на добавленную стоимость становится налогом с оборота. То есть, как отметил Павел Себастьянович, если основные расходы предприятия – это заработная плата, тогда весь оборот облагается налогом на добавленную стоимость.

«Обычно налогами облагают то, что хотят ограничить. И когда мы вводим налог на добавленную стоимость – это фактически налог на труд, налог на людей, которых ты нанял на работу», - заявил Павел Себастьянович.

Как писала ранее Politeka, предприниматель Павел Себастьянович объяснил, почему в государстве должна существовать система аудита.

Также Politeka писала, что Павел Себастьянович объяснил, сколько должно поступать денег от НДС в бюджет Украины: «Можем теоретически посчитать».





