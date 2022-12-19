Украинский политолог Алексей Буряченко прокомментировал решение «Большой семерки» на следующий финансовый год выделить Украине 900 миллионов долларов на медицину.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Насколько я читал эту информацию, там речь идет о реабилитации. То есть огромные средства наши партнеры готовы выделить в следующем году Украине на реабилитацию, понимая, что, так сказать, Украина, конечно, победит, но проблем будет хватать», - объясняет Алексей Буряченко.

По его словам, в Украине нет проблем, где это делать на местах, поскольку у нас много санаториев и профилакториев. А экономически, добавляет эксперт, они и сейчас, и после войны, так сказать, не смогут нормально работать в прибыль. Поэтому, констатирует он, участие в таких программах позволит им и зарабатывать, и держать себя на плаву, и оказывать соответствующие услуги, в том числе и по реабилитации.

«Учитывая то количество лечебных учреждений и учреждений по профилактике, которые есть в настоящее время в Украине, я думаю, институциональных проблем с освоением этих огромных средств не должно быть. И это очень хорошо и очень важно, что так и будет», - убежден Алексей Буряченко.

Как он подчеркивает, реабилитация станет ключевым приоритетом сферы здравоохранения. Гость программы добавляет, что она и так является ключевым приоритетом, а после войны, конечно, №1.

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