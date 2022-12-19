Политолог Руслан Бизяев рассказал, почему путин не встретился с премьер-министром Индии и что заставило последнюю пересмотреть свою нейтральную позицию относительно российской агрессии.
Об этом он рассказал в программе «Развилка».
«По сообщениям некоторых средств массовой информации, Нарендра Моди предостерегла позиция россии по поводу будущего ядерного удара. Но, как мы понимаем, эта позиция не официальная – это, скорее всего, информационный фон», - отмечает Руслан Бизяев.
По его словам, основной причиной стало непубличное и неформальное предложение США перенести ряд производств высокотехнологичной продукции в том числе и с территории Китая на территорию Индии. В то же время, добавляет эксперт, Индия будет проявлять политическую лояльность к администрации Байдена, а также общеевропейской и общемировой концепции по отношению к российской федерации.
«Как известно, Индия занимала достаточно нейтральную позицию по этому вопросу до последнего времени, и термин «индийская нефть» возник не просто так. Но, как видим, ситуация меняется», – констатирует Руслан Бизяев.
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