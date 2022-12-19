Идеолог Олесь Доний рассказал, что согласно концепции «25 ступеней к общественному счастью» украинцам следует учиться учиться, чтобы самосовершенствоваться.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Обучение – это не получение дипломов и сертификатов, так называемых корочек. Учеба – это получение знаний с целью их дальнейшего применения», - подчеркивает Олесь Доний.

Чтобы не быть голословным, эксперт вспоминает своего учителя математики из школы, который всегда говорил, что математика – не наука, а способ тренировки собственных мозгов.

«Процесс обучения еще учит нас систематизации знаний и умений, дисциплине и, самое главное, тренировке ваших мозгов. И всему этому следует обучаться. Следует учиться впитывать весь лучший опыт мира, а не только почивать на лаврах осознания, что какие мы наиболее трудолюбивые, певчие и черноземные», - объясняет Олесь Доний.

К тому же, отмечает он, наиболее успешные нации именно те, кто непрерывно учатся и занимаются самосовершенствованием. По словам идеолога, нам следует учиться у них тому, как они учатся, ведь качественное образование гарантирует победу в будущем, поэтому нужно учиться учиться.

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