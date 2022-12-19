Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что вместо ООН необходимо создать какую-то новую, более эффективную организацию.

Об этом он рассказал на своем канале.

«ООН давно надо расформировывать и полностью создавать новую структуру, потому что и Совбез ООН, и сама по себе площадка Организации Объединённых Наций не решает уже тех задач, ради которых когда-то все это создавалось», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, Совбез ООН – также абсолютно бессмысленный орган, поскольку и Китай, и россия, которые являются постоянными членами, имеют возможность заблокировать любую антикитайскую или антироссийскую резолюцию.

«Надо искать что-то новое, новые пути, новые какие-то конструкции, формировать что-то новое», - добавил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, Дмитрий Спивак рассказал, готов ли Китай идти навстречу россии в создании многополярного мира.

Также Politeka сообщала, что Дмитрий Спивак рассказал, какую важную сделку заключил путин с Китаем: «Торговля энергетикой».





