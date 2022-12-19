Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета о том, что на следующих играх в 2024 году должны принимать участие спортсмены из россии и беларуси.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, президент Международного олимпийского комитета предложил, чтобы российские и белорусские спортсмены выступали как независимые, без гимна, без названия. По его словам, в россии эта новость вызвала большую радость, поскольку понятно же, что там каждый спортсмен – это инструмент пропаганды, а каждая медалька – великая победа путина. К тому же, добавляет политтехнолог, путин будет награждать спортсменов теми же орденами мужества, которые он вручает и своим зекам и гвардейцам из Бучи.

«Там спортсмены – такие же участники этой войны, ничем они не отличаются от зеков, которые сейчас штурмуют позиции Вооруженных сил Украины. Не надо думать, что спортсмены вне политики. Спорт – это политика. Спорт – это война», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Тем не менее, отмечает он, в наше время в цивилизованном мире, к которому россия не относится, спорт стал заменой войны. В частности, объясняет эксперт, Франция с Англией больше не воюют, как они воевали 100 лет назад, они просто выходят на поле и 90 минут играют в футбол, выясняя, кто сильнее.

«Вот это будущий мир, современный мир и то, как мир видел сам себя после Второй мировой войны. Но такие, как путин, постоянно пытаются этот мир изгадить своими войнами, не дают спорту стать символом мира и используют его для пропаганды войны. Поэтому таких надо исключать из спорта. В Олимпийские игры с ними воевать нельзя. С кровавыми диктаторами в игры нельзя играть ни в какие, даже в Олимпийские. Поэтому любой ценой нужно будет добиться, чтобы ни один российский спортсмен не оказался на Олимпиаде 2024 года», - констатирует Михаил Шейтельман.

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