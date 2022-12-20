Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Китай подписал с Саудовской Аравией очень важные соглашения.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Сегодня идет построение в мире биполярной структуры нового миропорядка. Уже всем очевидно, что Америка не может быть единоличным доминатором и единоличной доминирующей силой в экономике, политике, в военной сфере на всем наше круглом земном шаре», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, главный соперник США сейчас – это Китай и его партнеры. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, о росте экономического потенциала Китая может свидетельствовать успешный визит Китая в Эр-Рияд, где произошла встреча с президентом Саудовской Аравии и были подписаны стратегически важные документы.
«Визит Си Цзиньпина увенчался подписанием мощнейших договоров и соглашений, которые будут играть очень серьезную роль для будущего миропорядка», - добавил Дмитрий Спивак.
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Как писала ранее Politeka, Турция хочет занять в Европе место Германии как крупного газового хаба: мнение эксперта.
Также Politeka сообщала, что Дмитрий Спивак рассказал, какую важную сделку заключил путин с Китаем: «Торговля энергетикой».