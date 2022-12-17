Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.





Через неделю начинаются школьные каникулы, которые в большинстве регионов воюющей Украины будут продолжаться, по меньшей мере, до конца января. Родители же и школьники, скорее всего, и во время каникул будут думать-гадать:

каким же будет НМТ (Национальный мультипредметный тест) в 2023 году?

Напомню, что НМТ, как форма проведения вступительного испытания на бакалавриат, на замену ВНО, был введен в 2022 году из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. Сейчас не будем обсуждать ошибки и противоречия вступительной кампании в 2022 году, а обратим внимание на грядущую – в 2023 году.

Итак, как я уже отметил, до сих пор продолжается противостояние между чиновниками МОН и депутатами ВР в вопросе определения как формы, так и содержания НМТ-2023. Если коротко, то Министерство образования предлагает в ОДИН день сдавать тест по 4 обязательным предметам (украинскому языку, математике, истории Украины и одному из иностранных языков): а депутаты из Комитета образования соответственно в ДВА дня: в первый день - украинский язык и математику, во второй день - историю или один из иностранных языков, а другой предмет (по выбору) - биология, география, физика, химия, история Украины (если другим выборочным предметом был выбран один из иностранных языков) или один из иностранных языков (если другим выборочным предметом была избрана история Украины).

Таким образом, различие касается ФОРМЫ проведения:

в ОДИН или ДВА ДНЯ и в определении ПРЕДМЕТОВ:

где обязательные УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК и МАТЕМАТИКА совпадают, а история Украины и иностранный язык из обязательных МОН становятся на выбор от ДЕПУТАТОВ.

Сразу скажу, что первые и вторые имеют свои аргументы как «за» так и «против», однако создается впечатление, что образовательные ВЛАДЕЛЬЦЫ так увлеклись амбициозной борьбой между собой, что ДОСТОЯНИЕ не могут найти взаимопонимания. Поэтому родители и старшеклассники Снова находятся в состоянии ожидания очередных НОВЫХ правил вступления в 2023 году. И эта суматоха и безответственность чиновников выглядит как издевательство над сотнями тысяч выпускников, их родителей и учителей.

Еще более удивительна история с Украинским центром оценивания качества образования, который создан именно для разработки и реализации внешнего независимого оценивания, в данном случае НМТ. С 2019 года УЦОКО не имеет официального РУКОВОДИТЕЛЯ. Два месяца назад Кабинет Министров наконец назначил на эту крайне важную должность эдуарда ЦИРУЛИКА, который до этого руководил целым отделом корпоративного управления Национального авиационного университета, который возглавляет кум Табачника Луцкий. Будущий руководитель УЦОКО только в 2020 году стал магистром на факультете архитектуры и строительства этого же НАУ и как студент-ЗАОЧНИК защитил диплом на тему: «Монолитно-каркасное жилое строение с повышенным комфортом в городе Бровары». Так что сейчас Правительство Украины решило, что именно такой кадр должен определять и создавать нынешнее образовательное устройство Украины?!

Интересно, что уже два месяца после назначения, КМ не обнародует свое решение о новом руководителе УЦОКО!

Мои констуктивные предложения:

1. Правительству безотлагательно назначить профессионального и авторитетного в образовательной среде руководителя УЦОКО;

2. После консультаций с педагогами, как можно скорее, принять решение о форме и содержании НМТ-2023;

3. Учитывая важность гражданского и патриотического воспитания в Украине определять УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК и ИСТОРИЮ УКРАИНЫ обязательными предметами НМТ-2023;

4. Третьим обязательным предметом определить ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК для поступления на гуманитарные специальности, МАТЕМАТИКУ – на технические, БИОЛОГИЮ – на естественные;

5. НМТ-2023 в условиях воюющей Украины провести в ОДИН день.

И самое главное:

ВЛАДЕЛЬЦЫ, получающие немалые зарплаты и премии от налогоплательщиков Украины, должны наконец-то научиться оперативно, профессионально и ответственно принимать решения в интересах ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА!

П.С. И, кстати.

КТО и КОГДА вернет ДЕНЬГИ абитуриентам-2022, заплатившим за ПРОБНЫЙ НМТ, которого образовательные чиновники так и не провели?