Эгмонтской группой (ЭГ) подразделений финансовой разведки (ПФР) применены беспрецедентные контрмеры в отношении одного из ее членов – подразделения финансовой разведки ры – росфинмониторинга.

По результатам длительных обсуждений и дискуссий, под председательством Главы ЭГ госпожа Ксолисиль Ханиэль, 13 декабря т.г. было проведено виртуальное заседание руководящего органа ЭГ, по результатам которого достигнут консенсус относительно публичного реагирования организации на войну рф против Украины и признания рисков, которые несет эта агрессия для сообщества финансовых разведок.

Так, 15 декабря т.г. Глава ЭГ обнародовала Заявление , в котором выразило глубокую обеспокоенность разрушительными последствиями российской военной агрессии против Украины и их негативным влиянием на Государственную службу финансового мониторинга Украины (ПФР Украины).

В Заявлении, в частности, речь идет о том, что события в Украине препятствуют фундаменту взаимного доверия между юрисдикциями-членами ЭГ и негативно влияют на успех совместных усилий по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (ПИК/ФТ).

Исходя из прерогативы защиты интересов, целей и задач ЭГ, как указано в Уставе и Принципах по обмену информацией между подразделениями финансовой разведки ЭГ, согласовано применение таких мер по росфинмониторингу (ПФР РФ):

Лишить росфинмониторинг права проведения заседаний ЭГ. Лишить росфинмониторинг возможности занимать формальные руководящие, консультативные и представительские должности в ЭГ. Лишить росфинмониторинг привилегий физически присутствовать на заседаниях ЭГ и возможности участвовать в проектах. Росфинмониторингу будет разрешено посещать заседание только виртуально, если такая возможность будет предоставлена ​​организатором таких заседаний. Разорвать договор по оказанию материальной поддержки росфинмониторингом Секретариата ЭГ. Приостановить членские взносы росфинмониторинга (включая осуществляемые от его имени). Приостановить выполнение корпоративных обязательств росфинмониторинга в расчете на то, что выплаты возобновятся после завершения текущего кризиса.

Это решение принято также с целью защиты целостности, репутации и взаимного доверия ЭГ среди ее членов, подтверждения преданности ЭГ международному сообществу ПВК/ФТ, укреплению отношений и сотрудничества ЭГ с организациями-наблюдателями, международными партнерами и донорскими организациями, а также чтобы обеспечить соответствие своей корпоративной политики и практики глобальным (финансовым) санкциям

Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский отметил:

«Это уникальное решение объединения финансовых исследований мира, направленное на восстановление доверия и защиту целостности системы глобального информационного обмена чувствительной финансовой информацией.

Благодарим руководство Эгмонтской группы, ее Секретариата и наших коллег из финразведок цивилизованных стран за решение о осуждении агрессии, поддержку мер по защите интересов ЭГ и существенные ограничения для росфинмониторинга.

Мы будем продолжать настойчиво работать с международными партнерами для принятия дальнейших мер с целью восстановления справедливости и изоляции и санкционирования страны-агрессора и его государственных институтов на площадках ПИК/ФТ».