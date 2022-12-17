Так, сегодня телевизионщики вместе с начальником Государственной экологической инспекции Центрального округа – Главным государственным инспектором по охране окружающей среды Центрального округа – Игорем Горжием были сняты последствия попадания ракеты в ТРЦ "Амстор" в Кременчуге.

В тот трагический день, 27 июня 2022 года, страной-террористом убиты более 20 человек, 59 ранены, 25 госпитализированы. И более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести.

Нанесен ущерб и окружающей среде вследствие попадания в атмосферный воздух загрязняющих веществ таких как: аммиак; ангидрид сернистый; бенз(а)пирен и другие. Суммарная масса выбросов составила более 2200 тонн.

"Государственной экологической инспекцией Центрального округа, согласно Методике расчета неорганизованных выбросов загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций во время действия военного положения и определения размеров причиненного вреда и информации, предоставленной Полтавской областной прокуратурой о площади горения, рассчитан ущерб нанесенный в результате попадания в атмосферный воздух загрязняющих веществ, что составило 5 025 008,11 грн", - рассказал Игорь Горжий немецким журналистам.

Напомним, накануне съемочная группа "KelvinFilm" сняла поврежденную нефтебазу в Киевской области, последствия попадания дронов - камикадзе в масляный терминал в Николаеве, уничтожены села в Криворожском районе Днепропетровской области, Институт морской биологии и научный центр экологии моря в Одессе.