Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Что нужно делать здесь и сейчас в Украине? Во-первых, нужно ясно понять, что в Украине достаточно интеллектуального и духовного потенциала для решения внутренних и не только внутренних проблем», - сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, у Украины уже достаточно опыта, чтобы самостоятельно развиваться, не привлекая к этому иностранных экспертов. Как отметил Анатолий Якименко, сейчас необходимо делать ставку на тех людей, которые в течение 30 лет независимости Украины не просто стали профессионалами, но и шли против течения.

«Это те люди, которые в своих областях не просто научились там профессиональным навыкам. Профессионалы – это очень хорошо. И в правоохранительных органах, и в образовании, и в других областях и отраслях нужны люди, которые продемонстрировали способность идти против течения. Это важная вообще вещь, это дефицитный социальный ресурс», - заявил Анатолий Якименко.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский объяснил, что Украина должна объяснить всему миру: «Порядок сожительства».

Также Politeka сообщала, что предприниматель Павел Себастьянович объяснил, почему в государстве должна существовать система аудита.