Политолог Виктор Небоженко заявил, что сегодня мы наблюдаем уже Четвертую мировую войну, которая закончится, когда в россии падет режим путина.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как объясняет эксперт, все мы хотим окончания войны, но это не решается только волей путина, который развязал эту войну, а теперь ее не контролирует, что бы он там красиво не говорил на Крымском мосту или с бокалом шампанского где-то в москве.

«Идет Четвертая мировая война. Впервые с 1945 года нашелся президент большой страны, у которой ядерное оружие, и который, оккупируя чужую другую страну, то есть Украину, угрожал ядерным шантажом всему миру и прежде всего Украине и Западу», - подчеркивает Виктор Небоженко.

То есть, констатирует он, сегодня мы видим, куда привел конфликт между Европой и США, между НАТО и россией, между Китаем и россией, - к огромному числу жертв в российско-украинской войне. По словам политолога, самом деле это настоящая война, которой не было с 1945 года. Даже война в Югославии, добавляет он, и близко такой не была.

«Поэтому, пока не будут выработаны какие-то большие представления о том, как остановить вот эту Четвертую мировую войну, очень трудно будет остановить нашу войну. Вот в чем дело. А сама она во многом зависит не только от нашей воли и справедливости, от поддержки Запада, но и от того, когда россия найдет в себе силы избавиться от режима личной власти путина», - заключает Виктор Небоженко.

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