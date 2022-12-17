Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
Как объясняет эксперт, все мы хотим окончания войны, но это не решается только волей путина, который развязал эту войну, а теперь ее не контролирует, что бы он там красиво не говорил на Крымском мосту или с бокалом шампанского где-то в москве.
«Идет Четвертая мировая война. Впервые с 1945 года нашелся президент большой страны, у которой ядерное оружие, и который, оккупируя чужую другую страну, то есть Украину, угрожал ядерным шантажом всему миру и прежде всего Украине и Западу», - подчеркивает Виктор Небоженко.
То есть, констатирует он, сегодня мы видим, куда привел конфликт между Европой и США, между НАТО и россией, между Китаем и россией, - к огромному числу жертв в российско-украинской войне. По словам политолога, самом деле это настоящая война, которой не было с 1945 года. Даже война в Югославии, добавляет он, и близко такой не была.
«Поэтому, пока не будут выработаны какие-то большие представления о том, как остановить вот эту Четвертую мировую войну, очень трудно будет остановить нашу войну. Вот в чем дело. А сама она во многом зависит не только от нашей воли и справедливости, от поддержки Запада, но и от того, когда россия найдет в себе силы избавиться от режима личной власти путина», - заключает Виктор Небоженко.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Метро работать не будет, Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию: "из-за отсутствия мощности..."
"Война еще продолжается": Alyona Alyona обратилась к украинцам с важным посланием
Новая ракетная атака по Украине, в городах гремят взрывы: остановился транспорт и не только
Автобус с россиянами разбился на трассе: количество жертв растет
Как сообщала Politeka, Залужный высказался о новой большой волне мобилизации и в чем сейчас нуждается ВСУ.
Также Politeka писала о том, что Вышинский сообщил, что запрет на выезд за границу ограничивает свободы человека.