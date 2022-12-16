Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал заявление путина о том, что массированными ракетными обстрелами россия мстит Украине за Крымский мост.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Прежде всего он отмечает, что российская федерация в лице путина официально не заявляла, что это ВСУ ударили по Крымскому мосту, также и не предоставляла вообще никаких доказательств. Украина со своей стороны, добавляет он, тоже официально этого не комментирует. Тогда, констатирует эксперт, возникает вопрос, за что нам мстить. К тому же, подчеркивает он, стоит вспомнить, кто на кого напал и кто защищается.

«Тогда вопрос – за что нам мстить? За то, что мы обороняемся и защищаем свое право на существование, право на суверенитет, на территориальную целостность нашей страны? Но я не удивляюсь. Классики прошлого говорили, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Лучший способ защиты – это нападение, что и реально делает путин, вы нам не оставили выбора, мы не виноваты, мы напали, потому что мы не виноваты», - объясняет Олег Жданов.

По случаю он напоминает о том, как еще в начале войны один из первых пленных российских солдат или офицеров на вопрос о причинах, зачем убивать украинцев, ответил, что все это для того, чтобы мы их полюбили. Гость программы подчеркивает, что это реальный факт и есть видео с допроса. То же самое, констатирует он, по сути, постоянно и говорит путин.

«Самое страшное то, что российское общество воспринимает это в правдивом контексте и они в это верят. Пропаганда настолько извратила, настолько они живут в Зазеркалье, что путин может говорить все, что угодно, и они ему верят. Вот что самое страшное. Я не говорю, что на 100%, но в большинстве своем они ему верят», - заключает Олег Жданов.

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