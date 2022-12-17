Системный аналитик Наталья Глоба рассказала, что война не слишком изменила сознание россиян, двоемыслие и ресентимент у них так и остались, но сейчас вырос запрос на правду.

Об этом она рассказала на канале «PolitБюро».

По мнению эксперта, существенно у россиян с начала войны ничего не изменилось в сознании. В частности, рассказывает она, тяга к двоемыслию, которая тянется со времен Советского Союза, когда мы думаем одно, говорим другое, на телефонные звонки во время соцопросов отвечаем так, как это нужно, знаем, что и стены слышат, остались.

«Их мирозлобие как противовес миролюбию, ресентимент, который они подают миру, что «вы все во всем виноваты, мы вас ненавидим, мы вас всех уничтожим», тоже никуда не делся, потому что это многовековая традиция. То есть с этой точки зрения не изменилось ничего», - объясняет Наталья Глоба.

Что же касается ежегодной пресс-конференции, которую путин отменил впервые за 10 лет, отмечает гостья программы, то достаточно просто вспомнить его последние похожие встречи. В частности, эксперт говорит о встрече с псевдоматерями, которую сразу же разоблачили, что матерь там была только одна и сын у нее умер задолго до войны. Как она вспоминает, эти «матери» задавали заранее согласованные вопросы, на которые путин был вынужден говорить нелепости.

«У россиян накопилось огромное количество вопросов, неудобных для власти, на которые нужно отвечать. У россиян возникает постепенно уже такой не маленький запрос на правду. Этого запроса не было раньше», - подчеркивает Наталья Глоба.

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