Лидер общественного движения «Родная страна» Николай Томенко рассказал, что из-за вето россии в Совете безопасности не могут принять нормальные решения по окончанию войны.
Об этом он рассказал по каналу «PolitБюро».
«Обязательное решение только Совет Безопасности может принять. А поскольку действует принцип вето, то россия постоянно ветирует. И это печальная история, которая требует от нас бить. И мы из ООН пока не исключим россию, это очень сложная процедура. А вот из Совета безопасности можем», - отмечает Николай Томенко.
По его словам, вся эта история выглядит примерно так, если бы в разгаре Второй мировой войны союзники собрались бы обсудить, что делать с Гитлером, который убивает украинцев, сажает в концлагеря евреев, все уничтожает, а на предложение остановить войну Германия бы просто наложила вето, после чего союзникам пришлось бы перенести этот вопрос на следующее заседание.
Именно так, констатирует эксперт, сегодня обстоит ситуация в Совете безопасности, когда там рассказывают об убийствах мирных жителей в Украине, обстрелах критической инфраструктуры, церквей, школ, детских садов, а представитель путина ветирует любые решения и на этом все заканчивается.
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«Мир должен научиться защищать себя от войны, от убийств, это 21 век, это даже не 30-40-е годы 20 века при фашизме, нацизме и т.д. Я считаю, что это очень важная штука, нам нужно акцентированно работать над выводом россии из Совета безопасности», - констатирует Николай Томенко.
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