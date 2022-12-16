Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что сегодня противник не сможет так неожиданно напасть на севере, как это было 24 февраля, но и сам лукашенко не слишком спешит наступать.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

Прежде всего эксперт отмечает, что 24 февраля и сегодня – даты разные. К тому же, отмечает он обороной северных границ Украины, командует Наев, а это авторитетный украинский военный, руководитель Операции Объединенных Сил на Донбассе, которому поручили создать систему мощной обороны вдоль всей украино-белорусской границы и части украино-российской границы на севере.

«Второй момент – ударной российско-белорусской группировки нет. Согласно военным канонам, в случае, если не создаются ударные группировки, то, в принципе, чтобы прогнозировать их переход границы и начало боев, это нужно быть очень далеким от военного дела. Это очень маловероятно», – подчеркивает Олег Постернак.

По его словам, лукашенко делает военное напряжение в своей стране для того, чтобы держать население в покорности и фокусировать его внимание на себе, мол, он переживает и является единственным защитником беларуси.

«Второе – он накачивает атмосферу, чтобы продемонстрировать россиянам, Западу, что есть угроза и он хочет обороняться, и у него нет желания заниматься военными наступательными авантюрами так, как путин», - объясняет Олег Постернак.

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