Как сообщает издание РБК-Украина, в настоящее время нет существенных факторов, которые повлияли бы на перераспределение украинского фарм-рынка из-за запрета отдельных лекарств, произведенных на территории России и Беларуси.

Напомним, в мае 2022 года вступили в действие поправки к Закону «О лекарственных средствах», согласно которым на время военного положения на территории Украины могут быть временно приостановлены продажи лекарств, частично или полностью изготовленных на территории России и Беларуси, при условии, что на украинском рынке представлены как минимум два аналогичных препарата. В октябре специально созданная Комиссия Минздрава, в которую входят и общественные организации, путем голосования прекратила действие регистрационных удостоверений на 35 препаратов фарм-компании "Гедеон Рихтер" (Венгрия). Эта компания имеет собственное производство в России.

Это решение, как и закон о лекарствах, было подвергнуто критике. В частности, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) заявило, что видит в законе риски монополизации рынка и потери бюджета.

Однако, как замечает РБК-Украина, ни расчетов потерь, ни доказательств монополизации НАПК не привело: «Когда речь идет о риске, что закон в нынешней редакции повлечет за собой монополизацию рынка, хотелось бы знать, кем именно и рынка чего именно: всех препаратов, какой-то группы или наименования действующего вещества? Монополизацию нужно анализировать не общими фразами, а детально”.

В открытые источники сегодня попадают разные оценки того, какую условную долю условного фарм-рынка Украины займут украинские компании, если с него уйдут иностранные игроки.

«Приходилось слышать, как некотрый украинский производитель жалуется, что был бы рад увеличить свою долю хотя бы на один процент… Другие эксперты говорят, что общая доля иностранных лекарств упадет максимум на 6%. Но из этого нельзя заключить, что ровно на столько же вырастет доля украинского производителя – так оно не работает, потому что существует большое количество факторов», - считают журналисты.

По их мнению, "все подозревают украинские компании в том, что они являются бенефициарами "изгнания" с рынка иностранной продукции", но никто не предоставил убедительных данных о том, как изменится структура рынка.

«Формальная логика подсказывает, что в случае, когда иностранная компания имела 75% рынка одного единственного препарата, но потеряла право на его продажу в Украине из-за производства в России, то ее место займут как минимум два-три заменителя, что равно двум-трем производителям. А у многих препаратов есть 10 и более заменителей, поэтому 10 компаний поделят между собой долю ушедшего с рынка игрока… И о какой же монополизации тогда можно говорить?..» - говорится в статье.