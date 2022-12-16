Общественный деятель и идеолог Олесь Доний сообщил, что сейчас на фронт необходимо оперативно доставлять новые автомобили.
Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«Казалось бы, в условиях войны должны быть максимально упрощены, должна быть максимальная ликвидация любых барьеров со стороны государства. Я вообще издавна сторонник того, чтобы убрать пошлины и акцизы на ввоз вообще автомобилей. Ну, может, кроме совсем там элитного сегмента», – сообщил Олесь Доний.
По словам общественного деятеля, пошлину необходимо убрать на ввоз авто, чтобы насытить украинский рынок. Как отметил Олесь Доний, сейчас это особенно необходимо, поскольку на фронте бойцы ежедневно теряют авто, и поэтому поставки новых автомобилей должны быть максимально оперативными.
«Машина необходима для мобильности трудовых ресурсов. Если нет работы в твоем селе, в твоем городке, ты должен легко добраться до другого населенного пункта, где есть работа. Для этого у тебя должен быть дешевый автотранспорт», – заявил Олесь Доний.
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