Предприниматель Сергей Михно сообщил, что лучше не устанавливать генераторы в многоэтажных домах.
Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«Выбор генератора зависит от того, какие у вас устройства. Генераторы вырабатывают разную мощность, поэтому, если вам нужно запитать холодильник или компьютер, то как минимум генератор на 800 ватт вам не подойдет», - сообщил Сергей Михно.
По словам предпринимателя, выбирая генератор для своего дома, необходимо четко понимать, какая мощность необходима для всей бытовой техники. Как отметил Сергей Михно, генераторы в многоэтажных домах не желательно устанавливать, потому что они вырабатывают угарный газ.
«Генераторы бензиновые или дизельные используются для большой техники и для питания некритических устройств», - заявил Сергей Михно.
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