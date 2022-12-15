Политический консультант и ученый Ярослав Телешун сообщил, что после победы Украины в войне все наши союзники предоставят нам гарантии, которые мы пожелаем.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Я считаю, что на данный момент нет вообще готового одного предложения по одной простой причине: ситуация динамична. То есть война – это не постоянный процесс. В любом случае это не классическая победа, как в Первой мировой или во Второй мировой. То есть меняется ситуация и меняется формат договоров», - сообщил Ярослав Телешун.

По словам политконсультанта, от договоров и участников договора будет зависеть, как будет развиваться ситуация. Как подчеркнул Ярослав Телешун, когда Украина победит, сможет защитить свой суверенитет и выйти на границы 1991-го года, все наши союзники будут максимально готовы нам предоставить любые гарантии.

«Потому что это классическо, что с победителем все хотят дружить, с проигравшим никто не хочет дружить», - заявил Ярослав Телешун.

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