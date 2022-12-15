Публицист Анатолий Якименко сообщил, что в Советском Союзе вся собственность контролировалась государством.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Чем отличался Советский Союз от Европы? У них на Западе не были прерваны естественные процессы развития отношений собственности. Они не были разорваны, и поэтому у них парикмахеры, таксисты и строители остались предпринимателями», - сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, в Советском Союзе были разорваны естественные, эволюционные процессы развития собственности, вся собственность перешла под контроль государства, а частная собственность на средства производства была запрещена. Как отметил Анатолий Якименко, тогда из-за такой ситуации даже парикмахеры и строители стали государственными служащими.

«И когда мы начали каким-то образом восстанавливать, отматывать назад, то мы пришли в следующий процесс: парикмахеры, таксисты, строители перешли в рынок», - заявил Анатолий Якименко.

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