Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что запрет на выезд за границу ограничивает свободы человека.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Эта логика очень проста, она предполагает, что мужчины и женщины различаются функционально, и каждый из нас выполняет свой долг перед государством. А те, кто не выполняет, будут ограничены в гражданских правах и свободе передвижения», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам публициста, запрет на выезд мужчин за границу – это ограничение свободы передвижения человека, и этому необходимо оказывать сопротивление. И, как подчеркнул Святослав Вышинский, попытки ограничивать права, навязывать жизненные цели, модели поведения будут повторяться даже в мирное время.

«Эта логика предполагает не право, а обязанность гражданина перед государством при невозможности расторгнуть эти навязанные отношения», - заявил Святослав Вышинский.

Как писала ранее Politeka, философ Святослав Вышинский сообщил, почему студентов не выпускают за границу: «Зачем эти ограничения?».

Также Politeka сообщала, что Святослав Вышинский рассказал, почему для мужчин надо сейчас открыть границы: «Чтобы снизить нагрузку».