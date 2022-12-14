Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Сегодня 228 депутатов приняли скандальный Закон от застройочной мафии, максимально упростивший правила бесконтрольного большого строительства, в частности в центральных и исторических частях городов нашей страны.

Но сейчас пишу не о деталях лоббистского закона от застройщиков, а о тех, кто за него голосовал.

Итак, к 176 депутатам из президентской партии «Слуги народа» присоединились:

- 20 собратьев по общему крупному застройному делу из бывшей партии Медведчука-Путина во главе с Шуфричем;

- 12 депутатов из «Доверия» (бывшие главные представители партий Яценюка и Кличко);

- 11 депутатов из «За будущее» (Коломойского-Палки);

- внефракционные депутаты из неформальной группы Ахметова и скандально-тендерный Яценко;

- Ярослав Железняк из «Голоса»…

А Вы до сих пор удивляетесь:

Почему депутатов из запрещенной Верховным судом партии Медведчука-Путина оставляют в высшем законодательном органе воюющей Украины?

А кто же будет тогда голосовать за «ПРАВИЛЬНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ» Законы для власти?!