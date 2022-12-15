Об этом она рассказала в программе «Разные люди».
«Меня это всегда так удивляло, почему-то все, каждый второй становится швеей, плотником, просто рабочим. В Украине нет такого, как в Европе, чтобы человек с нарушением слуха, глухонемой сидел на кассе в продуктовом магазине. Я не видела», - отмечает Ульяна Шумыло.
А в Европе, рассказывает гостья программы, она видела на кассе полноценно глухого, который поворачивал экран и показывал пальцем на суму, которую ты должен заплатить. Но чтобы такие люди достигали чего-то больше, вспоминает сурдопереводчица, это редкость.
«Все зависит от того, какое у него окружение в семье, где приложили усилия для того, чтобы ему было это интересно. Большая редкость. Хотя я одного встречала даже глухонемого айтишника, но там постарался папа, он приложил не только свои силы, но и здоровье», - рассказывает Ульяна Шумыло.
Как сообщала Politeka, Шумыло объяснила, что сегодня глухонемым людям очень страшно остаться без новостей.
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