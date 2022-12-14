Сурдопереводчица из Мариуполя Ульяна Шумыло объяснила, что глухонемым людям очень важна мимика, эмоции, когда они общаются или смотрят новости.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

Как рассказывает сурдопереводчица, глухонемым людям интересно смотреть новости, но не какие-то политические передачи, интервью, потому что там люди просто сидят и долго что-то рассказывают. То есть, объясняет она, им нравится, чтобы картинка играла, они же воспринимают глазами. В частности, добавляет гостья программы, даже сурдопереводчик должен не забывать о своем лице, поскольку глухонемые смотрят именно на него.

«Мимика лица очень важна. Если лицо деревянное, все, это не заходит. А если сурдопереводчик или просто глухонемой человек что-то рассказывает и при этом лица кривляется, то это интересно смотреть», - подчеркивает Ульяна Шумыло.

По ее словам, письменный язык для глухонемых людей скорее как иностранный. Что же касается разных языков жестов, в частности, украинского и русского, то они сходи, расходятся разве в каких-то акцентах, выпадах жестов, а смысл, состав – все то же. Но что касается Европы, констатирует сурдопереводчица, то там язык жестов совсем другой.

«Я бы их не поняла, они меня тоже. Там же совершенно другие жесты и какие-то такие на скоростях. Но я понимала о чем они – о хорошем или злом – по выражению лица, там мимика. Брови сводят – что-то выясняют», - объясняет Ульяна Шумыло.

Как сообщала Politeka, Шумыло объяснила, что сегодня глухонемым людям очень страшно остаться без новостей.

Также Politeka писала о том, что Украина вернула домой своих Героев, оборонявших Бахмут.