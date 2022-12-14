Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак объяснил, что Украина в ходе этой войны собирается вернуть Крым, а для путина это будет просто катастрофа.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Многие публикации в различных западных крупных изданиях говорят о том, что Украину пытаются убедить, Зеленского пытаются убедить смягчить свои условия для начала переговоров, исключив из них Крым. Потому что на Западе считают, что тогда это бессмыслица, мол, и тогда это может привести просто к эскалации до уровня Третьей мировой», - сообщает Дмитрий Спивак.

В частности, отмечает он, есть какие-то контакты между США и россией. В пример он приводит ту же встречу главы ЦРУ и Нарышкина, то есть, коммуникация есть и она проходит на разных уровнях

«Спецслужбы зафиксировали и докладывают и Байдену, и вообще в Конгресс, Сенат, что намерения Украины военным путем освободить Крым будет означать, что для путина, россии, кремля это катастрофа из катастроф, потеря Крыма – это потеря путиным власти, это вообще потеря россии, чуть ли ни какого-то суверенитета. И что это может привести к применению химического, бактериологического или тактического, ядерного оружия», - рассказывает Дмитрий Спивак.

А мир, подчеркивает он, всего этого не хочет и побаивается, поэтому многие и пытаются уговорить Киев и Зеленского в частности немножко понизить градус, смягчить, сузить границы условий Украины для начала переговоров. Тем не менее, констатирует эксперт, эти попытки безуспешны, поскольку позиция Украины, которую озвучивает Зеленский, абсолютно однозначна, он даже не слышал ничего иного, кроме как требований вернуть всю территорию Украины вместе с Крымом.

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