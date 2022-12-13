Сурдопереводчица из Мариуполя Ульяна Шумыло объяснила, что сегодня глухонемым людям очень страшно остаться без новостей, но они уже плотно подошли к разрабатыванию стратегии и работы по инклюзии.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

«У них в основном у всех есть страх, что их оставят. Они и так себя ощущают оставленными. По жестам они говорят: «Расскажи что-то интересное, что там, а тут расскажи, ты же, если что, сообщи мне» - они очень боятся потерять связь с человеком, который может им донести инфу, куда бежать, что делать», - рассказывает Ульяна Шумыло.

То есть, констатирует она, сегодня глухонемым людям страшно, что они не получат какой-то помощи. Поэтому, добавляет гостья программы, все они сейчас круглосуточно сидят в телефоне, боятся пропустить какие-то новости.

Также сурдопереводчица отмечает, что хорошо общается с Татьяной Анатольевной Ломакиной, это помощница Елены Зеленской по направлению инклюзии. И сейчас, рассказывает гостья программы, они очень плотно подошли к разрабатыванию стратегии и работы по инклюзии, в частности и с людьми с нарушением слуха.

«Имела честь переводить в онлайне при министерстве Елены Зеленской стратегии по безбарьерности на 2022-2024 год. Елену Зеленскую сейчас же учат жестам, есть даже несколько видео, где очень круто у нее получилось. Это же о чем-то говорит», - подчеркивает Ульяна Шумыло.

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