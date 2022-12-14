Политтехнолог Александр Кочетков рассказал, что сегодняшние взрывы и пожары на территории россии являются логичным симптомом разрушения этой недоимперии.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Каждый день там что-то взрывается, горит, бавовнит. Очень хотелось бы, чтобы наши диверсионные группы там наводили шорох в глубоких тылах недоимперии, но это не совсем так. Это обычно происходит естественным путем, хотя нам тоже это подходит», - отмечает Александр Кочетков.

Как он сравнивает, это прыщи на лице недоимперии. То есть, объясняет эксперт, когда организм передает сильный стресс, у него снижается иммунитет и все болезни и внутренние болячки вылезают наружу, появляются прыщи, язвы, сыпи. Именно это, констатирует он, сейчас и происходит с россией.

«Сейчас недоимперия и ее руководство испытывают страшный стресс из-за войны, которую они начали против Украины. Это страшный стресс и все проблемы вылезают наружу. Кстати, любой врач вам скажет, что длительный стресс может вообще убить организм», – подчеркивает Александр Кочетков.

В целом же, утверждает он, все это происходит из-за перенапряжения системы, кто-то пропустил, недосмотрел, кто-то воспользовался ситуацией. Но и вообще, говорит политолог, система в россии дает сбой, происходит перенапряжение и сегодня мы имеем то, что имеем.

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