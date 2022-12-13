Политтехнолог Александр Кочетков рассказал, что последний хлопок на стратегических аэродромах в россии создал противнику логистические трудности, к тому же ракеты заканчиваются.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Цели пока не меняются, они используют эти ракеты, а их немного. Если бы они могли, то по 100 ракет каждый день бы по нас запускали. Их сдерживает отсутствие ракет и сдерживает отсутствие носителей этих ракет», - рассуждает Александр Кочетков.

В частности он упоминает о бавовне на стратегических аэродромах россии, которая дала нам много пользы. Как объясняет эксперт, противник перебросил туда дополнительные самолеты для запуска ракет по территории Украины, но после бавовны вынужден был оттащить эти стратегические бомбардировщики. То есть, констатирует политтехнолог, это усложнило логистику.

«Они продолжают бить именно по энергетической инфраструктуре, в основном по трансформаторным подстанциям, то есть по распределительным мощностям. Они уже выяснили, что полностью разрушить генерацию они не могут, в частности атомные станции будут оставаться. Пока даже они не рискуют атаковать атомные станции. И атомные станции достаточно надежно сделаны, они выдерживают землетрясение на 10 баллов», – рассказывает Александр Кочетков.

В то же время украинские энергетики, отмечает он, успевают все восстанавливать за 7-10 дней. Но сейчас, предупреждает эксперт, дополнительную опасность представляют шахеды, поскольку погода ухудшается, туман, их плохо видно, а из-за глушаков еще и не слышно.

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