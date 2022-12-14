Эксперт по международным вопросам Аурагх Рамдан прокомментировал казнь в Иране и объяснил, что за этим стоит технология кремля.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как объясняет гость программы, с точки зрения тегеранского режима это последний акт, завершение кризиса. В то же время он отмечает, что вряд ли казнь гражданина Ирана была изначально решением тегеранских властей.

«Потому что до этого в Тегеране приняли решение ликвидировать полицию нравов, это, кстати, большая уступка со стороны режима. В этом плане казнь не была бы совершена, если бы они не получили одобрение от своих союзников – Пекин, москва», - рассуждает Аурагх Рамдан.

Попутно эксперт предлагает вспомнить об использовании похожей технологии в беларуси, когда лукашенко прилетел на вертолете с оружием. Это, объясняет он, означало, что лукашенко сдаваться не будет и начнет использовать оружие, армию, силовые структуры.

«В этом плане мы видим, что сценарист и технолог этих двух политических актов, манипуляций в политическом ключе один. За этим стоят одни и те же консультанты и это наши соседи – москвичи», - подчеркивает Аурагх Рамдан.

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