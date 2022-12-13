Политический философ Андрей Ермолаев объяснил, что весной Украина и россия вели переговоры в Стамбуле потому, что блицкриг у противника не удался, а наша армия становилась сильнее.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Почему был возможен Стамбул и почему были возможны тогда какие-то повороты военных событий? Во-первых, было очевидно, что блицкриг не удался, северная кампания российской армии провалилась. Большой ценой украинские Вооруженные силы, тероборона да и все, кто тогда встал на защиту страны, смогли создать такие условия, что русским некуда было деваться, нужно было уходить, чтобы не получить необратимые потери. Взятие Киева было невозможным», - объясняет Андрей Ермолаев.

Кроме этого, добавляет он, тогда, по сути, провалилась и операция россиян на Юге, исчезла возможность продвигаться дальше на Центральную Украину. А потому, констатирует гость программы, перед российским руководством встал вопрос, как вести эту войну дальше, какими ресурсами, силами, потому что все подготовленные части были использованы и частично уничтожены. То есть, подчеркивает эксперт, россии стало понятно, что риски велики, а результаты не гарантированы, а Украина же наоборот смогла организовать военную кампанию.

«Возникла уверенность, что за счет планируемой военной помощи, за счет начала подготовки украинской армии к современной войне, планам, по которым Украина может получить помощь, появляется шанс не только выгнать их в местах первых атак, но и развернуть организованную военную кампанию по противостоянии на Востоке и на Юге», - констатирует Андрей Ермолаев.

И в такой ситуации, рассказывает философ, еще и после неудач на фронте и внутренних проблем кремль принял политическое решение, которое сделало необратимым конфликтную открытую фазу противостояния, приняли решение присоединить «ДНР», «ЛНД», Запорожскую и Херсонскую области без границ в состав рф. По его мнению, это решение связано не столько с уверенностью россии в победе, сколько с поднятием ставок.

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