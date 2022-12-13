История борьбы международной спортивно-коррупционной мафии за участие «невинных русских и белорусских спортсменов» на Олимпиаде-2024 в Париже дошла до предела.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

На первом этапе роль адвоката «невинного русского народа и спорта» взял на себя глава МОК Томас Бах.

Дальше больше. Руководитель ФИФА и друг Путина Джани Инфантино, это тот, что сделал все для «честной продажи» зимнего чемпионата мира по футболу Катара, пролоббировал право на трансляцию ЧМ-2022 на Россию и еще требовал от Украины месяц не воевать за свою территориальную целостность, пока будет продолжаться. это катарское футбольное шоу. Такое впечатление, что этот футбольный коррупционер за деньги продал не только спортивные предписания честности, но и свою душу.

На днях на сторону врага в необъявленной войне на спортивном фронте перешел и президент Франции Эмманюэль Макрон, не представляющий Парижской Олимпиады без россиян и белорусов?

Но самое печальное событие произошло вчера, когда стала известна позиция главы НОК США Сьюзан Лайонс, поддержавшей необходимость допуска к стартующим 26 июля 2024 года Олимипийским Играм в Париже, российским и белорусским атлетам.

Так и хочется воскликнуть:

и Вы - НОК США вместе со спортивно-коррупционной мафией, для которой российские или катарские спонсорские деньги и взятки весят больше, чем ОЛИМПИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ и СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО?!

А что все-таки наши спортивные функционеры? Награждают Баха и К. наивысшими государственными наградами, прутся любой ценой на должности в международном спортивно-коррупционном движении и стремятся выпросить право на проведение зимней Олимпиады как средства БОЛЬШОГО спортивного КРАДИТЕЛЬСТВА.

Поэтому в борьбе за настоящие олимпийские ценности и спортивные добродетели надеемся только на то украинское и международное спортивное сообщество, которое НЕ ПРОДАЕТСЯ за кровавые спонсорские деньги и взятки.

П.С. Напомню, что «невинный русский народ и невинные российские спортсмены» уже убили 184 украинских спортсменов и уничтожили сотни спортивных объектов по всей стране.









