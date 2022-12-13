И.о. главы Государственной экологической инспекции Игорь Зубович совместно с народным депутатом, заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Еленой Криворучкиной провели встречу со съемочной группой немецкого телеканала "KelvinFilm" и рассказали об экологической ситуации в Украине.

Следует отметить, что целью немецких документалистов является создание видеоматериала, который покажет масштабы ущерба окружающей среде, причиненного российскими войсками на территории Украины.

Кроме сбора комментариев специалистов и экспертов, касающихся фиксации и документирования преступлений против украинской окружающей среды, описания механизмов и методик, применяемых для вычета экологических преступлений, в основу фильма войдут и кадры с мест чрезвычайных событий.

А саме:

- повреждена нефтебаза в Киевской области;

- последствия попадания дронов – камикадзе в масляный терминал в Николаеве;

- уничтожены села в Криворожском районе Днепропетровской области;

- последствия попадания ракеты в ТРЦ "Амстор" в Кременчуге;

Кроме того посетят Институт морской биологии и научный центр экологии моря в Одессе.