И.о. главы Государственной экологической инспекции Игорь Зубович совместно с народным депутатом, заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Еленой Криворучкиной провели встречу со съемочной группой немецкого телеканала "KelvinFilm" и рассказали об экологической ситуации в Украине.
Следует отметить, что целью немецких документалистов является создание видеоматериала, который покажет масштабы ущерба окружающей среде, причиненного российскими войсками на территории Украины.
Кроме сбора комментариев специалистов и экспертов, касающихся фиксации и документирования преступлений против украинской окружающей среды, описания механизмов и методик, применяемых для вычета экологических преступлений, в основу фильма войдут и кадры с мест чрезвычайных событий.
А саме:
- повреждена нефтебаза в Киевской области;
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
ЧП в метро Киева: медики сделали все возможное, кадры трагедии
"Как там в Испании?": Потапу припомнили уезд, когда он решил спеть об Украине
Известный актер из россии вспомнил, как отдыхал в Одессе: "Мне стыдно и больно..."
Новый масштабный пожар, в рф один за другим горят ТЦ: "И дронов не надо"
- последствия попадания дронов – камикадзе в масляный терминал в Николаеве;
- уничтожены села в Криворожском районе Днепропетровской области;
- последствия попадания ракеты в ТРЦ "Амстор" в Кременчуге;
Кроме того посетят Институт морской биологии и научный центр экологии моря в Одессе.