Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что экономическое сотрудничество не помогает больше странам выживать.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мировая торговля больше не позволяет сохранять достаточные темпы экономического роста, а следовательно – сохранять власть и социальную стабильность внутри государства. Опыт Сирии показал, что в условиях системного кризиса можно полагаться только на оружие», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам публициста, при нынешней турбулентности главная ставка восточных автократий уже просто на самосохранение любой ценой. Как подчеркнул Святослав Вышинский, в условиях глобального распада мира экономическое сотрудничество больше не решает задачи выживания, а наоборот, усугубляет внутренние и внешние противоречия.

«Поэтому возрастает вероятность гибридной мировой войны. Почему гибридной? Потому что в условиях разрыва политических и экономических связей устойчивые союзы невозможны», - заявил Святослав Вышинский.

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