Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что россия не смогла достичь ни одной цели из тех, о которых говорила в начале войны.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Он (путин – Ред.) говорит, что новые территории – это тоже как бы достижение так называемой спецоперации, и вообще Азовское море стало практически внутренним морем российской федерации. А что произошло, новые цели появились? То есть теперь цель – захват чужих территорий?» - заявил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, путин должен был сразу сказать, что главная цель россии – захват территорий другой страны. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, с остальными целями, о которых говорили в начале войны, вообще не известно, что случилось. Если взять каждую из тех целей, то какие-то из них просто исчезли, а какие-то дали абсолютно иной результат.

«Поразительный феномен россиян в том, что они верят в полнейшую дичь. Ну скажем, например, что Украина пыталась напасть на россию», - добавил Борис Тизенгаузен.

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