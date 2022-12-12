Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что путин считает свою попытку сделать Азовское море внутренним морем рф главным успехом в войне.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Итак, владимир владимирович, значит, рассказал нам о результатах «специальной военной операции». Он рассказал нам наконец, мы ж не знали. Он же цели обозначал одни, а сейчас надо отчитываться. Вот я помню, как 24 февраля выступал путин и говорил, что надо провести денацификацию и демилитаризацию Украины», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, в этот раз, когда путин рассказывал о результатах, он уже не учитывал те цели, о которых говорил изначально. Как подчеркнул Михаил Шейтельман, путин весомым результатом для себя считает то, что он попытался сделать Азовское море внутренним морем рф, хоть и ненадолго.

«Вот что оказывается. Оказывается, надо было сделать Азовское море внутренним морем рф, в этом была идея? И вот для этого нужно было убивать? Хотя я понимаю, что ему не жалко десятки тысяч мирных жителей Украины, ему не жалко 92 тысячи российских военных, чтобы сделать Азовское море внутренним морем», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, названы населенные пункты, которые ВСУ могут уже скоро освободить: «Достаточно сил».

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