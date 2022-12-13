Политолог Руслан Бизяев прокомментировал ситуацию вокруг эмбарго на поставку российской нефти в Европу и рассказал, даст ли этот запрет какие-либо результаты.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Венгрия, пользуясь своим правом вето, наложила условный запрет на распространение этой акции так называемой на свою территорию. Это означает, что, во-первых, Венгрия будет получать российскую нефть в обычном стандартном режиме, во-вторых, что через Венгрию эта нефть может идти на территорию Европы, будучи уже абсолютно легальной», - объясняет Руслан Бизяев.

Кроме того, добавляет он, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что на Индию не будут распространяться санкционные списки, если она будет продавать так называемую индийскую нефть без помощи или не используя европейские фирмы.

«Это позволяет зайти на этот рынок определенным темным аффилированным структурам, с помощью которых эта черная нефть, если так образно использовать сравнение, становится уже белой. Это значит, с моей субъективной точки зрения, что главная цель введения санкций – это не столько и не настолько борьба с поставками российской нефти, это не борьба на мировом рынке углеводородов, это один из инструментов взлома глобальной экономической системы», - рассуждает Руслан Бизяев.

В этой ситуации, констатирует он, каждый получает свое: кто-то, например, Индия или Китай, получает нефть с очень большим дисконтом, кто-то с помощью этого инструмента получает возможность и дальше покупать эту нефть, если нет альтернативы, но немного дороже, а кто-то будет наблюдать за этим процессом.

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