Идеолог Олесь Доний рассказал, что согласно концепции «25 ступенек к общественному счастью» нам нужно больше путешествовать по Украине, чтобы разрешить внутрирегиональные конфликты.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Путешествуй по Украине. Для работы над соборностью, то есть единением Украины, нужно больше знать о самой Украине. Книгами, телепередачами, интернетом такие знания полностью не передаются», - отмечает Олесь Доний.

По словам идеолога, украинцам следовало больше времени уделять путешествиям своей страной. Тогда, объясняет он, нам удалось бы преодолеть массу разногласий, которые между нами возникают из-за внутренних различий между разными регионами.

«Украина многообразна и это наш плюс, а не минус. И это разнообразие следует научиться ценить. Не хулить друг друга из-за принадлежности к тому или иному региону, а понимать, а для этого следует больше видеть непосредственно друг друга, больше путешествовать по своей территориально огромной как для Европы стране», - объясняет Олесь Доний.

Как он подчеркивает, разнообразие не мешает единству, Ужгород – это Украина, так же, как Черновцы, Луганск, Ялта, Мариуполь, Одесса, Харьков.

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