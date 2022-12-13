Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что 90% ВВП в Украине – это потребление.
Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Мы можем теоретически посчитать, сколько должно быть вообще НДС в бюджете. Если у нас валовой продукт составляет там 5 триллионов гривен. Это просто наш ВВП. Из него там 90% – это потребление. Есть какие-то другие поступления, но 90% - это потребление, то есть это люди, которые купили какой-то товар», - сообщил Павел Себастьянович.
По словам предпринимателя, 16,7% этой суммы – это должен быть НДС, то есть поступления от НДС должно составлять почти 750 миллиардов гривен. Как отметил Павел Себастьянович, именно такая сумма должна в Украине поступать в государственный бюджет.
«Мы импортный НДС и возмещение экспорта обнуляем, потому что это примерно одинаковая сумма, мы можем их не рассматривать», – заявил Павел Себастьянович.
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