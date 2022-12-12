Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что даже в случае отступления ВСУ от Бахмута не надо паниковать, поскольку позже мы все равно вернем свои территории.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Все самое тяжелое сегодня происходит, конечно, под Бахмутом, вокруг Бахмута. На всех фронтах тяжело, но то, что пишут из Бахмута, сущий ад», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как он отмечает, там каждый день уже много месяцев героически сражаются наши военные и мы ждем побед. Тем не менее, рассказывает эксперт, у него есть такое чувство, что наше военное командование может решить оставить Бахмут. По его мнению, главное нам не впадать ни в какие негативные эмоции по этому поводу, такая ситуация просто может быть, это рабочее решение, это нормально.

В частности, вспоминает политтехнолог, после отступления от Северодонецка все начали кричать, что мы проиграли. Но он подчеркивает, что в Северодонецке живет 100 тысяч людей и брали они его 2 месяца, а во всей Украине – 45 миллионов, так что россиянам надо взять 450 таких северодонецков и потратить на это 8 лет.

«Бахмут – очень уважаемый и дорогой нашему сердцу город с населением, по-моему, 75 тысяч человек, который россияне штурмуют 5 месяцев. Такими темпами они Украину будут брать 100 лет. Да, мы оставляли Изюм, мы оставляли Купянск, мы оставляли Херсон, мы оставляли Гостомель, мы оставляли Чернобыльскую атомную станцию, мы оставляли Лиман, но все это сегодня у нас. Наши войска за последний месяц освободили территорию, в которой по населению помещается 10 бахмутов, грубо говоря. Я имею в виду Херсон и все, что вокруг Херсона – 6-7 бахмутов», - заключает Михаил Шейтельман.

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