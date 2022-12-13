Политический консультант Артем Бронжуков рассказал, что последние удары по территории россии доказывают эффективность украинской авиации, а наши пилоты сбивают и ракеты, и шахеды.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Сейчас они сидят где-то в кремле и чешут себе голову, думая, что они не могут защищать себя на собственной территории. И это будет пропорционально влиять на количество ПВО, которые россия сможет сосредоточить на фронте. Это безусловный плюс, потому что следующим шагом будет больше вылетов украинской боевой авиации, которая будет очень эффективно работать по российским позициям», – отмечает Артем Бронжуков.

А как мы понимаем, подчеркивает он, работает наша авиация достаточно эффективно. В частности, вспоминает политконсультант, россияне нам рассказывали много раз о том, что они уничтожили всю украинскую авиацию в первый день, а затем потеряли тысячи единиц техники и людей из-за работы украинских пилотов.

По случаю эксперт вспоминает о пилоте, который получил героя Украины, который сбивал над Винницкой областью и шахеды, и ракеты, и потом еще и отвел свой самолет от города. Следовательно, констатирует он, украинская оборонка работает, ВСУ работают.

«Здесь, наверное, как раз и карма работает против россиян и очень они неосторожно обращаются со спичками, много курят и все это выливается как раз в эту историю, которую мы видим», - заключает Артем Бронжуков.

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