Политтехнолог Олег Постернак пояснил, что сегодня ВСУ – это творение и Зеленского, и Порошенко, и Запада, и теперь путин собирает совещания по безопасности самой россии.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«На самом деле это комплексный процесс. И при Зеленском, и при Порошенко армия менялась. Кстати, возможно, при Зеленском и более интенсивно. Порошенко зарядил импульс конкретный, приняли стратегический оборонный бюллетень, разработали и внедрили новую военную доктрину Украины, началось перевооружение украинской армии, появился государственный заказ, полностью перезагрузили систему обороны и промышленности», - рассказывает Олег Постернак.

В частности, отмечает он, те дроны, которые недавно поразили объекты на территории россии, на 99% точно крутая украинская разработка. Кроме того, добавляет эксперт, радиолокационные системы российской федерации их не заметили.

«Представьте себе, что это для россии и почему путин немедленно собирает совещание по поводу «внутренней безопасности». Прошло 9 месяцев от того, чтобы говорить о власти наркоманов и нацистов в Украине, что придет российский сапог и вычистит Украину от «заразы», до «внутренней безопасности» в самой российской федерации и скрытой и частичной мобилизации», - подчеркивает Олег Постернак.

Кроме этого, утверждает эксперт, нельзя забывать о влиянии Запада на все эти преобразования в нашей армейской системе. По его словам, мы получили армию благодаря программам сотрудничества со странами НАТО и военным обучениям. В частности, он напоминает о том рубежном моменте, когда мы начали обмениваться разведданными, система кибербезопасности начала формироваться благодаря западным специалистам.

Как сообщала Politeka, Резников заявил, когда силы обороны возобновят активные контрнаступательные действия.

Также Politeka писала о том, что названы населенные пункты, которые ВСУ могут уже скоро освободить.