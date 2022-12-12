Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал, что россияне сильно прогадали с тем, что решили напасть на Украину, но для победы нам также нужно западное оружие.

Об этом он рассказал в программе «Мемасик».

«россияне ошиблись, откройте историю, а не свою пропаганду, откройте историю ОУН-УПА. С 1943 по 1953 год, то есть 10 лет чуваки сидели в лесу и бомбили все без всякой поддержки извне, потому что, если бы она могла быть, она бы просто физически не могла доезжать в необходимом количестве. 10 лет сидели и уничтожали все, что попадалось под руки, потому что пришел враг и оккупант, и сейчас была бы та же история», - объясняет Юрий Подорожний.

Следовательно, констатирует он, по логике вещей Украина постоянно и просила Запад предоставить ей тяжелое наступательное оружие – танки, самолеты, ракеты на 1000 километров.

«Тогда война закончится через пол того срока, как она должна закончиться. Мы их выдавим точно, здесь даже нет сомнений. Но они (ред. – Запад) боятся, что будет втягивание. Они глобальнее на это смотрят, чем мы из Киева», - рассуждает Юрий Подорожный.

В целом же, констатирует он, логика такова, что ,чем скорее Украина будет получать необходимое оружие, тем скорее Запад перестанет платить за Украину. То есть, объясняет эксперт, международные партнеры выделяют средства для Украины и будут выделять следующий год, это уже не вуалируется под какие-то кредиты на структурные реформы, стабилизацию, вливание в экономику, а говорится прямо.

Буряченко рассказал, что российские ракетные обстрелы создали серьезные проблемы в медицинской сфере Украины.

Также Politeka писала о том, что Табах рассказал, готова ли Украина к наступлению россии с территории беларуси.





