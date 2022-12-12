Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал, что блекаут уже сегодня не пугает украинцев, они готовятся к нему раньше времени, а вот россия еще получит ответ.

Об этом он рассказал в программе «Мемасик».

«Может быть, они (ред. – россияне) еще не знают, но, чем больше жмешь, тем больше будешь иметь ответ. Даже если они не разбираются в украинской душе, то физика об этом говорит: действие вызывает противодействие. Поэтому украинцы сегодня, как струны, натянулись», - подчеркивает Юрий Подорожний.

В то же время самое главное, констатирует он, это отсутствие паники в воздухе. То есть, объясняет эксперт, из-за блэкаута люди не паникуют, а спокойно готовятся: запасаются продуктами, купили повербанки, купили аккумуляторы, генераторы, выяснили, какие из них бензиновые, какие на соляре, и тому подобное.

В то же время политтехнолог советует обратить внимание на мемасики, на это современное народное творчество, отражающее ощущения украинцев сегодня. К тому же, добавляет он, мемы показывают реакцию народа на какие-либо политические и другие события в стране.

«Садись, смотри мемасики, и ты тогда настроение угадаешь, что там есть. Вот как мы сейчас относимся к этому блэкауту? Мы с юмором относимся, а на самом деле это критическая ситуация, это армагеддон», - заключает Юрий Подорожний.

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