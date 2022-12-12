Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что все отступления ВСУ в начале войны с российскими оккупантами были частью маневренной тактики.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

Как отмечает эксперт, украинцы вынесли на себе груз всей Второй мировой войны. А путин, добавляет он, все время говорил, что это заслуга русского народа, что это его победа, хотя он в этом глубоко ошибается, как и во всех своих исторических сюжетах, в частности, и после 24 февраля, когда он обращался к украинцам.

«Феномен Вооруженных сил Украины прежде всего состоит в том, что все эти характерные черты украинцев в их ментальной традиции отражаются в украинском воине. Эта свободная нация должна сегодня склонить голову со словами благодарности перед бойцами, перед крепко стоящими силами обороны Украины», - подчеркивает Олег Постернак.

В частности, отмечает эксперт, мы можем гордиться прежде всего нашими удачными контрнаступательными стратегиями на херсонском, харьковском, изюмском направлениях, в обороне Киева и т.д. Как утверждает политтехнолог, он присоединяется к тем аналитикам, которые высоко оценивают контрнаступательные стратегии ВСУ, их маневренную войну даже на первых этапах, когда все спрашивали, почему ВСУ отступают.

«Это и есть формат маневренной войны, мы завлекаем врага внутрь Украины и начинаем бить по основным тыловым вещам, по продовольствию, по нефти, по топливным базам и т.д. И эта тактика оправдала себя», – констатирует Олег Постернак.

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