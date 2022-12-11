По состоянию на 9 декабря Государственной службой финансового мониторинга Украины был проведен ряд успешных мер противодействия РФ на экономическом фронте на международном уровне. Как сообщает прессслужба Госфинмониторинга, в рамках борьбы с агрессором обеспечиваются меры по экономическим направлениям. Россия была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF)

Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

Также вышло исключение способности воплощения Р2Р транзакций для ряда русских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: