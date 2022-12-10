Зантарая возглавит Комиссию атлетов НОК Украины
В приграничных с Беларусью областях усилят контроль, в Нацполиции раскрыли детали: "должны быть готовы..."
Ольга Сумская обратилась к украинцам за помощью: "К сожалению, мы не можем лично..."
В России 12-летнему школьнику пришла повестка в военкомат, родители возмущены: "ставят же с 16"
30-летний украинец получил срок за уклонение от призыва: подробности дела
Без споров не обошлось: Булитко из "Дизель шоу" удивила новыми кадрами с Бережком и Крутоголовом
"Подростки полезли снимать тик-ток": мощные взрывы прогремели в Мариуполе, кадры с места
"Так стало грустно...": Лилия Ребрик встревожила откровением о своей младшей дочери
Известный актер и боец ВСУ после ДТП просит украинцев о помощи: "Это самое печальное, что..."
Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей "болезни": "Наступило ощущение какого-то..."
Свинина для украинцев стала доступнее, названа причина: какая теперь стоимость мяса
Непогода обрушилась на Украину, синоптики предупредили об опасности: "Ночью и утром..."
Оля Полякова попросила о помощи, записав видеообращение к украинцам: "После эвакуации..."
Зреет экологическая катастрофа: опасные отходы могут навредить здоровью украинцев, детали из Винницкой области
Андре Тан посоветовал, в чем лучше всего встречать Новый год 2023: "Кролик любит тех, кто..."