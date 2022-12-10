Состоялось первое заседание нового состава Комиссии атлетов НОК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НОК.

Главой Комиссии избрали чемпиона и призера мировых и европейских первенств по дзюдо Георгия Зантарая.

Его заместителями стали олимпийские чемпионы Юрий Чебан, Елена Костевич, Анастасия Коженикова и призер Олимпийских игр Валерия Андрейцева.

В ходе заседания члены Комиссии ознакомились и обсудили проект плана работы Комиссии атлетов НОК Украины на следующий год.

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