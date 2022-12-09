Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что ситуация россии в войне с каждым днем ухудшается.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Украина существует, более того, она борется и борется успешно. И главный итог происходящего в том, что мы начали ниже оси, так сказать, позитивной, мы начали в глубоком минусе, мы отступали, наши граждане оказывались под оккупацией, но потом пружина сжалась до предела, и сейчас мы распрямляемся, мы на подъеме», - сообщил Александр Кочетков.
По словам политтехнолога, Украина сейчас ведет успешное контрнаступление, мы отвоевываем территории, возвращаем в Украину населенные пункты. То есть сейчас, как подчеркнул Александр Кочетков, динамика войны для украинцев позитивная, мы из минуса вышли в плюс.
«Мы на позитивной динамике, наша ситуация улучшается, а агрессора ухудшается», - заявил Александр Кочетков.
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Также Politeka сообщала, что журналист объяснил, почему количество пожаров и ЧП в россии растет с каждым днем: «Вполне ожидаемо».