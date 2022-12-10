Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что кремль войной пытается отвлечь внимание людей от реальных внутренних проблем.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Что является причиной войны? У нас очень часто любят говорить, что причиной войны является какая-то сущность русских, то есть вот есть какая-то сущность россиян, которая заставляет их воевать. Я считаю, что все войны, который начинает россия, — это все следствие внутренних проблем», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, внутренние проблемы в россии огромные, там существует множество противоречий внутри государства, что и толкает верхушку, власть развязывать войны против других стран. Как подчеркнул Павел Себастьянович, таким образом кремль хочет отвлечь народ от существующих проблем.

«И им нужно показать своему народу, что есть какой-то внешний враг, и что с этим внешним врагом надо бороться», - заявил Павел Себастьянович.

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