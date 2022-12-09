Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что Крым военным путем придется возвращать частями.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам политтехнолога, если Украина будет до последнего дня войны освобождать все захваченные оккупантами территории исключительно военным путем, то ожидать возвращение Крыма можно будет только ориентировочно в следующем году.

«Часть Крыма вернется раньше, он же по частям будет возвращаться. Наши войска зайдут в Крым, я думаю, в марте. Это если все будет решаться военным путем, чисто военным. Ну а дальше по кусочкам», - заявил Михаил Шейтельман.

При этом политтехнолог отметил, что все равно остается надежда, что Крым удастся вернуть дипломатическим путем, то есть в рамках капитуляции российской федерации будет возвращен Крым. Россиян при этом, которые приехали во время войны в Крым, всех депортируют обратно в рф.

«Вернутся в Крым наоборот те, кто бежал на территорию Украины, сюда. Они все вернутся в Крым, поэтому все будет хорошо», - сообщил Михаил Шейтельман.

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